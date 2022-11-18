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4 часа назад

Жареная пища провоцирует инфаркт: миф или реальность

Мира Маркина

Многие отказываются от жареных блюд не только из опасений набрать лишний вес. Некоторые люди уверены в том, что жареное способно спровоцировать сердечный приступ. Но имеет ли это убеждение что-то общее с реальностью? Выяснял "Рамблер".

Жареная пища провоцирует инфаркт: миф или реальность
Фото: UnsplashUnsplash

В исследовании, опубликованном в British Medical Journal, приводится статистика. Ученые на протяжении долгого времени наблюдали за 41 тысячью взрослых испанцев и выяснили, что их сердечные заболевания никак не связаны с рационом – в частности, с тем, сколько жареной пищи употребляли добровольцы.

Но есть и альтернативное исследование. Не так давно в журнале Heart опубликовали работу ученых, согласно которой употребление жареной пищи приводит к повышенному риску развития инфаркта или инсульта.

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Для оценки риска сердечных заболеваний эксперты объединили данные 17 исследований. Совокупно в них приняли участие свыше 560 тысяч человек. У 36 727 был инфаркт или инсульт в анамнезе. В ходе работы эксперты выяснили, что при употреблении жареной пищи риск инфаркта или инсульта возрастал на 28%, риск ишемической болезни сердца – на 22%, а вероятность развития сердечной недостаточности увеличивалась на 37%.

Специалисты предполагают, что причина развития сердечно-сосудистых заболеваний может быть в процессе обработки продуктов. Дело в том, что при жарке вырабатываются трансжиры из гидрогенизированных растительных масел.

Вдобавок к этому при жарке вырабатываются побочные продукты, которые участвуют в воспалительной реакции организма. Такие блюда, как жареная курица или картофель–фри, зачастую содержат очень много соли. Этот фактор также может повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний в ходе употребления жареной пищи.

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