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4 часа назад

Диетолог Наталья Лазуренко назвала помогающий согреться в холод продукт

Катерина Саломе

Когда за окном холода, важно особое внимание уделять рациону питания. Согреться в холодную погоду помогут продукты с высоким содержанием белков и жиров. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Диетолог назвала помогающий согреться в холод продукт
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам специалиста, зимой очень важно употреблять сало. Оно богато насыщенными жирами, которые организм использует в качестве топлива для повседневной работы, уточнила врач. Также продукт благотворно влияет на работу нервной системы, обеспечивает передачу нервных импульсов и помогает защититься от болезни Альцгеймера благодаря высокому содержанию арахидоновой кислоты, подчеркнула диетолог.

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"Для согревания человеку нужно достаточное количество мышечной массы. С этим нам помогает белок животного происхождения. Это яйца, мясо, рыба, птица, кисломолочные продукты. Они обязательно должны быть на столе. Необходимо разнообразие", – резюмировала эндокринолог.

Ранее мы писали про то, диетолог назвал улучшающие пищеварение продукты.

Здоровье,
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