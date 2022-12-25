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58 минут назад

Три самых распространённых «женских рака»

Даша Краснова

Врачи не устают говорить про необходимость проходить ежегодный осмотр и сдавать анализы. Однако в России забота о себе до сих пор остается не самым популярным трендом, часто люди ждут пока симптомы начнут заявлять о себе. Халатное отношение к здоровью отражается на статистике, по итогам 2019 года, 294 тысячи россиян погибли от злокачественных новообразований. "Рамблер" расскажет о раке, который чаще всего встречается среди женщин.

Три самых распространённых «женских рака»
Фото: unsplashunsplash

Рак молочной железы

Первое место по распространенности среди онкозаболеваний у женщин занимает рак молочной железы, он составляет 21,7% всех злокачественных новообразований. Как причина смертности у женщин на первом месте в большинстве стран также находятся рак молочной железы и рак шейки матки.

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Рак кожи

Злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы) встречаются у 12,5% пациенток. Это заболевание, которому больше подвержены женщины, причем часто он возникает на открытых зонах и выглядит, как обычное пятнышко. Очень важно использовать крем с SPF, не загорать и посещать дерматолога.

Рак шейки матки

В Нидерландах и Финляндии удалось снизить смертность от рака шейки матки за счет скрининга, в ходе которого все женщины старше 30 лет обязаны проходить цитологическое исследование и сдавать анализ на наличие ВПЧ. Женщинам ставят прививку от вируса папилломы человека, она наиболее эффективна в возрасте 12-14 лет, но взрослым прививка также показана. В России нет ни вакцинации, ни скрининга, при этом рак шейки матки основная причина смерти среди всех пациенток в возрасте 25–40 лет.

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