Три самых распространённых «женских рака»

Врачи не устают говорить про необходимость проходить ежегодный осмотр и сдавать анализы. Однако в России забота о себе до сих пор остается не самым популярным трендом, часто люди ждут пока симптомы начнут заявлять о себе. Халатное отношение к здоровью отражается на статистике, по итогам 2019 года, 294 тысячи россиян погибли от злокачественных новообразований. "Рамблер" расскажет о раке, который чаще всего встречается среди женщин.

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Рак молочной железы

Первое место по распространенности среди онкозаболеваний у женщин занимает рак молочной железы, он составляет 21,7% всех злокачественных новообразований. Как причина смертности у женщин на первом месте в большинстве стран также находятся рак молочной железы и рак шейки матки.

Рак кожи

Злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы) встречаются у 12,5% пациенток. Это заболевание, которому больше подвержены женщины, причем часто он возникает на открытых зонах и выглядит, как обычное пятнышко. Очень важно использовать крем с SPF, не загорать и посещать дерматолога.

Рак шейки матки