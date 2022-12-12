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2 часа назад

Врач Михалева предостерегла беременных от употребления кофе

Мира Маркина

Кофе имеет не меньшую популярность у россиян, чем чай и другие горячие напитки. Однако далеко не всем можно пить его. Какой группе людей кофе скорее навредит, рассказала “Прайму” эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Эксперт отметила: у кофе есть полезные свойства. Тем не менее, от употребления этого напитка следует воздержаться детям – он негативно сказывается на работе сердечной мышцы. Также врач объяснила, что кофе в больших количествах вредит здоровью плода, поэтому беременным лучше не увлекаться им.

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Кормящие женщины, часто пьющие кофе, обрекают своего ребенка на возникновение анемии.

Еще один минус напитка – он нарушает всасывание некоторых препаратов. Например, для лечения сахарного диабета и остеопороза. Взрослый человек ежедневно может выпивать не более трех чашек кофе в день, резюмировала Михалева..

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