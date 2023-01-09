Диетолог посоветовала начинать диету со среды

«Я все свои программы начинаю в середине недели — со среды. Исходя из того, что я, как психолог пищевого поведения, убираю этот идиотизм. Понедельник — это вообще тяжёлый день, начало недели, во вторник мы отходим от понедельника, а среда — это самый спокойный день для перемен. Не нужно привязываться к началу недели. Если человеку что-то захотелось, то никто не отменял правило 72-х часов. Когда у человека есть понимание, для чего он это делает, особенно если это внутренняя мотивация, а не только внешняя, он понимает, что это ему даст — для его здоровья, для его тела. Когда он это понимает и может просчитать, то он идёт и делает, независимо от того, что это — понедельник ли, суббота и так далее».