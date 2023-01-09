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1 час назад

Диетолог посоветовала начинать диету не с понедельника, а со среды

Говорит Москва

В первый рабочий день недели человек испытывает стресс, пищевые ограничения усугубят ситуацию.

Диетолог посоветовала начинать диету со среды
Фото: UnsplashUnsplash

Вторник нужен для восстановления сил. Позже появляется готовность к переменам в рационе.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Нурия Дианова.

«Я все свои программы начинаю в середине недели — со среды. Исходя из того, что я, как психолог пищевого поведения, убираю этот идиотизм. Понедельник — это вообще тяжёлый день, начало недели, во вторник мы отходим от понедельника, а среда — это самый спокойный день для перемен. Не нужно привязываться к началу недели. Если человеку что-то захотелось, то никто не отменял правило 72-х часов. Когда у человека есть понимание, для чего он это делает, особенно если это внутренняя мотивация, а не только внешняя, он понимает, что это ему даст — для его здоровья, для его тела. Когда он это понимает и может просчитать, то он идёт и делает, независимо от того, что это — понедельник ли, суббота и так далее».

Здоровье,Нурия Дианова,
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