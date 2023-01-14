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30 минут назад

Неудачный маникюр стал причиной редкой формы рака американки

Мира Маркина

Жительница американского штата Калифорния Грейс Гарсия посетила непроверенный салон красоты. После травмы пальца у женщины развилась редкая форма онкологии. Историей Грейс поделилось издание Today.com.

Неудачный маникюр стал причиной редкой формы рака американки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В ноябре 2021 года Грейс Гарсия отправилась в новый салон красоты. Мастер случайно во время процедуры оставил порез на безымянном пальце левой руки.

«Это была не просто царапина, а глубокая рана. Такое со мной случилось впервые: до этого я годами делала маникюр в другом проверенном месте, и никаких проблем не возникало», — заявила женщина в беседе с журналистом.

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Но рана не затянулась спустя несколько дней. И это насторожило Гарсию. Она обращалась к врачам, те предлагали ей терапию антибиотиками, но порез все не заживал. И только дерматолог из Калифорнийского университета Тео Солеймани смог определить диагноз – плоскоклеточная карцинома. Болезнь развилась вследствие инфицирования вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска, объяснил врач. Источником инфекции могли быть недостаточно стерилизованные инструменты для маникюра.

Дерматолог прооперировал 50-летнюю пациентку по методу Моса. Благодаря этому дальнейшая терапия Гарсии не потребовалась.

Ранее “Рамблер” рассказывал о скрытой опасности полотенцев.

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