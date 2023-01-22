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2 часа назад

Как морозы убивают сексуальную жизнь, приводя к «синдрому холодной вагины»

Диана Товсепова

С приходом холодов многие из нас ощущают сухость кожи, плохое самочувствие и упадки настроения. Оказывается, что морозы могут реально сказаться и на сексуальной жизни. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Как морозы убивают интим, приводя к «синдрому холодной вагины»
Фото: PxherePxhere

В холодную погоду губы могут потрескаться, а кожа стать сухой и это никого не удивит. Однако, акушеры-гинекологи предупреждают женщин, что эта "засуха" может распространяться на другие органы, приводя к "синдрому холодного влагалища".

Мэри Берк, бывшая акушерка NHS и старшая клиническая медсестра, поделилась причинами, почему это происходит.

По ее словам, сухой осенний и зимний воздух истощает влагу из нашего тела, оставляя кожу обезвоженной и потрескавшейся, а носовые пазухи пересохшими. Неудивительно, что женское влагалище тоже испытывает "засуху". Дело в том, что мы проводим слишком много времени в сухих отапливаемых помещениях, воздух в которых содержит очень мало влаги».

Сухость влагалища может серьезно повлиять на сексуальную жизнь, вызывать у женщины смущение и делать половые контакты невыносимо болезненным.

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Эксперты NHS рекомендуют сначала попробовать использовать смазку или вагинальный увлажняющий крем.

Акушерка Мэри Берк считает, что простые изменения образа жизни, такие как употребление зелени, отказ от мыла с резким запахом и покупка увлажнителя воздуха, также могут помочь.

Если это не поможет, возможно, стоит записаться на прием к гинекологу, потому как в некоторых случаях сухость влагалища вызывает не мороз, а падение уровня эстрогена.

Здоровье,
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