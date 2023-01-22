Как морозы убивают интим, приводя к «синдрому холодной вагины»

С приходом холодов многие из нас ощущают сухость кожи, плохое самочувствие и упадки настроения. Оказывается, что морозы могут реально сказаться и на сексуальной жизни. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Pxhere Pxhere

В холодную погоду губы могут потрескаться, а кожа стать сухой и это никого не удивит. Однако, акушеры-гинекологи предупреждают женщин, что эта "засуха" может распространяться на другие органы, приводя к "синдрому холодного влагалища".

Мэри Берк, бывшая акушерка NHS и старшая клиническая медсестра, поделилась причинами, почему это происходит.

По ее словам, сухой осенний и зимний воздух истощает влагу из нашего тела, оставляя кожу обезвоженной и потрескавшейся, а носовые пазухи пересохшими. Неудивительно, что женское влагалище тоже испытывает "засуху". Дело в том, что мы проводим слишком много времени в сухих отапливаемых помещениях, воздух в которых содержит очень мало влаги».

Сухость влагалища может серьезно повлиять на сексуальную жизнь, вызывать у женщины смущение и делать половые контакты невыносимо болезненным.

Эксперты NHS рекомендуют сначала попробовать использовать смазку или вагинальный увлажняющий крем.

Акушерка Мэри Берк считает, что простые изменения образа жизни, такие как употребление зелени, отказ от мыла с резким запахом и покупка увлажнителя воздуха, также могут помочь.