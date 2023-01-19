В зимний период многие россияне часто сталкиваются с гриппом и другими инфекционными заболеваниями. Антибактериальная терапия помогает поправить здоровье в целом, но может нанести урон полезной микрофлоре организма. Какие продукты поддержат ее, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Дарья Русакова.

По мнению эксперта, помогать кишечнику нужно еще во время болезни. Например, не перегружать его жирной, тяжелой и многокомпонентной пищей. Организму в этот период нужны витамины, антиоксиданты и минералы.

В период восстановления лучше налегать на рыбу, птицу, фрукты и овощи, цельнозерновые продукты (каши и хлеб), яйца, заметила Дарья Русакова. Предпочтительнее готовить их на пару или варить, но не жарить на масле. Фруктов этот совет тоже касается.

«Антибиотики раздражают ЖКТ и могут стать причиной развития гастрита. А фруктовые кислоты негативно влияют на уже раздраженную слизистую желудка», — объяснила врач.

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