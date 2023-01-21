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1 час назад

Пластический хирург Рабаданова объяснила, как выбрать импланты для увеличения груди

Мира Маркина

Выбор имплантов для увеличения груди зависит от объема молочных желез, опущение груди, ширина грудной клетки, фигура и рост женщины. Как именно они влияют на решение, "Мосленте" объяснила пластический хирург Зайнаб Рабаданова.

Пластический хирург объяснила, как выбрать импланты для груди
Фото: PxherePxhere

"При подборе имплантов должны учитываться следующие параметры: объем молочных желез, птоз (опущение груди по причине утраты упругости и эластичности), ширина грудной клетки (для обладательниц широкой грудной клетки тяжелее добиться желаемого межгрудного расстояния), фигура (грудь должна выглядеть гармонично) и рост пациентки", — рассказала врач.

По словам эксперта, пациентка и хирург часто не соглашаются друг с другом: клиенты опираются на желание, а врачи отталкиваются от индивидуальных параметров конкретной женщины. Прийти к общему решению помогают специальные накладки:

"На предоперационной консультации хирург использует специальные накладки — сайзеры. Они примерно демонстрируют будущую форму и объем груди и облегчают вопрос выбора".

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