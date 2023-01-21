Пластический хирург объяснила, как выбрать импланты для груди

Выбор имплантов для увеличения груди зависит от объема молочных желез, опущение груди, ширина грудной клетки, фигура и рост женщины. Как именно они влияют на решение, "Мосленте" объяснила пластический хирург Зайнаб Рабаданова.

"При подборе имплантов должны учитываться следующие параметры: объем молочных желез, птоз (опущение груди по причине утраты упругости и эластичности), ширина грудной клетки (для обладательниц широкой грудной клетки тяжелее добиться желаемого межгрудного расстояния), фигура (грудь должна выглядеть гармонично) и рост пациентки", — рассказала врач.

По словам эксперта, пациентка и хирург часто не соглашаются друг с другом: клиенты опираются на желание, а врачи отталкиваются от индивидуальных параметров конкретной женщины. Прийти к общему решению помогают специальные накладки: