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58 минут назад

Гастроэнтеролог Дианова рассказала о пользе омега-3

Катерина Саломе

Жирные кислоты омега-3 необходимы для здоровой жизнедеятельности. Они способствуют облегчению течения многих болезней. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам эксперта, наибольшее количества вещества содержится в семенах чиа, рыбе и сале. Но даже там их недостаточно для восполнения ежедневного баланса. Поэтому специалист рекомендует принимать БАДы.

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«Капсулы обычно принимают курсом. Но при этом проверяется индекс омега-3, оценивается самочувствие, липидный профиль до и после приема», — резюмировала врач.

Ранее мы писали о том, что эндокринолог раскрыла вещества, которые предотвращают рак и старение.

Здоровье,Видео,Нурия Дианова,
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