Жирные кислоты омега-3 необходимы для здоровой жизнедеятельности. Они способствуют облегчению течения многих болезней. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам эксперта, наибольшее количества вещества содержится в семенах чиа, рыбе и сале. Но даже там их недостаточно для восполнения ежедневного баланса. Поэтому специалист рекомендует принимать БАДы.

«Капсулы обычно принимают курсом. Но при этом проверяется индекс омега-3, оценивается самочувствие, липидный профиль до и после приема», — резюмировала врач.