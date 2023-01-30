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2 часа назад

Кардиолог Королева назвала полезные для сосудов и доступные продукты

Мира Маркина

Некоторые продукты, которые можно найти на полках российских магазинов и супермаркетов, несут организму пользы больше, чем вы могли ожидать. Подробнее об этом Роскачеству рассказала кардиолог Мария Королева.

Вещества биофлавоноиды и антиоксиданты полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, отметила эксперт.

«Биофлавоноиды — это фитонутриенты, которые придают фруктам и овощам их яркий цвет. Разновидность биофлавоноида рутин уже давно используется для улучшения кровообращения. Его много в яблоках и цитрусовых», — объяснила кардиолог.

Также во фруктах и овощах содержится клетчатка, нормализующая уровень холестерина. Для лучшей циркуляции кислорода в организме Мария Королева рекомендовала есть листовую зелень, шпинат, цветную и брюссельскую капусту.

Диетолог назвала вредные для сердца продукты

Для сердца и сосудов полезны некоторые специи – куркума, обладающая противовоспалительными свойствами, кайенский перец, стимулирующий кровообращение.

Также врач призвала соблюдать питьевой режим: каждый день выпивать не менее 30 миллилитров воды в расчете на один килограмм массы тела.

Ранее «Рамблер» рассказывал о восьми секретах стройности от японцев.

Здоровье,Видео,Мария Королева,
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