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Диетолог Иванникова заявила о важности повышения калорийности рациона в зимний период

В холодное время года большое количество энергии тратится на обогрев тела. Поэтому зимой особенно важно потреблять большее количество калорий. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» заявила врач-эндокринолог, диетолог, руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Диетолог заявила о важности повышения калорийности рациона в зимний период
© Unsplash.com

Эксперт рекомендует употреблять больше полезных жиров. Главными их источниками, по словам специалиста, являются нерафинированные растительные масла и сливочное.

«Достаточно съесть кусочек сливочного масла (20 г) в сочетании с одной-двумя чайными ложками икры различных сортов рыб», — отметила она.

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Диетолог отметила, что в течение дня надо питаться чаще, но маленькими порциями. Также доктор напомнила о важности соблюдения питьевого режима.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала вредные для сердца продукты.

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