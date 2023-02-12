Как снять усталость, работая за компьютером: видео

Сегодня невозможно представить себе рабочее место без компьютера. С развитием технологий темпы работы человека ускорились, порой за гаджетом приходится проводить более 10 часов, что негативно влияет на здоровье организма.

Фитнес-блогер Dana_fit1 показала в TikTok небольшую разминку, которую можно проводить, не вставая с рабочего места. Упражнения помогут снять напряжение с кистей и улучшат кровообращение.

Для упражнений понадобится теннисный мячик или круглый массажер. Прокатывайте его по внутренней и внешней поверхности ладони, задействуя всю длину пальцев.

Подробнее об упражнениях смотрите в видео.