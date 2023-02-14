Гинеколог рассказала, какая контрацепция не помогает

Презервативы и календарный метод гораздо менее эффективны, чем более современные методы контрацепции, а барьерные контрацептивы меньше пригодны для планирования семьи, чем для защиты от венерических заболеваний. Об этом "Ленте.ру" рассказала гинеколог Вера Коренная.

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Врач сравнила применение календарного метода и прерывание полового акта с использованием телеграфа, когда доступны смартфоны. Она отметила, что сейчас доступны контрацептивы в форме инъекций, пластырей, миниатюрных имплантатов и влагалищных гормональных колец.

Важно, что в таких средствах очень низкое содержание гормонов, но эффективность при этом приближается к 100%. У меньшего количества людей непереносимость подобных контрацептивам, а при кровотечениях или тазовой боли они оказывают заживляющий эффект.

От заболеваний, которые передаются половым путем, Вера Коренная рекомендует предохраняться отдельно. Например, использовать для этого презерватив, в то время как от нежелательной беременности будут предохранять специализированные таблетки.

Врач также подчеркнула, что подбирать средства контрацепции для каждого нужно индивидуально при помощи специалиста. Необходимо учитывать заболевания, индивидуальные особенности и желания пациентки.