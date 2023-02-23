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2 часа назад

Косметолог Энтель назвала способы избежать преждевременного старения

Катя Кобышева

Косметолог Татьяна Энтель дала четыре годных совета для всех тех, кто хочет продлить молодость. Слова эксперта приводит газета "Известия".

Косметолог назвала способы избежать преждевременного старения
Фото: unsplashunsplash

По мнению специалиста, существует четыре хороших способа предотвратить преждевременное старение.

Первым пунктом в списке она называет сон. Чем меньше человек спит, тем больше он подвержен процессам старения, а значит нужно высыпаться. На втором месте - питание. По мнению Татьяны Энтель, большое количество сахара в рационе может ускорить процессы старения. На третье место Татьяна Энтель ставит - употребление алкоголя. Спиртные напитки негативно влияют на организм и ускоряют старение. Еще одна вредная привычка, от которой нужно избавиться, - курение занимает четвертую строку.

Если отрегулировать режим дня и достаточно спать, наладить питание, а также отказаться от алкоголя и курения, можно замедлить старение организма и улучшить качество жизни.

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Ранее врач назвала продлевающие молодость продукты.

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