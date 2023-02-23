Косметолог назвала способы избежать преждевременного старения

Первым пунктом в списке она называет сон. Чем меньше человек спит, тем больше он подвержен процессам старения, а значит нужно высыпаться. На втором месте - питание. По мнению Татьяны Энтель, большое количество сахара в рационе может ускорить процессы старения. На третье место Татьяна Энтель ставит - употребление алкоголя. Спиртные напитки негативно влияют на организм и ускоряют старение. Еще одна вредная привычка, от которой нужно избавиться, - курение занимает четвертую строку.