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1 час назад

Гастроэнтеролог Садыков назвал неочевидную причину молочницы

Мира Маркина

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков рассказал о неочевидной причине возникновения кандидоза, или молочницы. Об этом сообщает "Мослента".

Гастроэнтеролог назвал неочевидную причину молочницы
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, молочница может возникать из-за неправильного питания. Врачи назначают пациенткам безуглеводную диету и пробиотики для того, чтобы ускорить восстановление кишечной микробиоты.

"Недостаточно убить кандиду во влагалище или во рту. Нужно восстановить баланс бактерий, нужно наладить питание", — сказал гастроэнтеролог.

Он добавил, что грибок Candida присутствует в организме, однако он есть в небольших количествах и не приводит к дискомфорту. Молочница появляется при употреблении простых углеводов, сахарозы и алкоголя, поэтому необходимо уделять внимание своему питанию.

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Здоровье,
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