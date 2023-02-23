Гастроэнтеролог назвал неочевидную причину молочницы

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков рассказал о неочевидной причине возникновения кандидоза, или молочницы. Об этом сообщает "Мослента".

По словам медика, молочница может возникать из-за неправильного питания. Врачи назначают пациенткам безуглеводную диету и пробиотики для того, чтобы ускорить восстановление кишечной микробиоты.

"Недостаточно убить кандиду во влагалище или во рту. Нужно восстановить баланс бактерий, нужно наладить питание", — сказал гастроэнтеролог.

Он добавил, что грибок Candida присутствует в организме, однако он есть в небольших количествах и не приводит к дискомфорту. Молочница появляется при употреблении простых углеводов, сахарозы и алкоголя, поэтому необходимо уделять внимание своему питанию.