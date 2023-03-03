Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Эндокринолог Павлова раскрыла способы компенсировать дефицит витамина D

Мира Маркина

В марте солнца становится больше, но для удовлетворения потребности в витамине D его все еще недостаточно. А ведь от него зависит и наше здоровье, и настроение. Как помочь себе, в Telegram-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Врач раскрыла способы компенсировать дефицит витамина D
Фото: UnsplashUnsplash

Чтобы поднять себе настроение, а также восполнить дефицит солнечного витамина и гормона серотонина, врач рекомендовала добавить в рацион шоколад и бананы. Жирная морская рыба обеспечит организму запас полезных Омега-3 кислот.

«Омега-3 блокируют в организме выработку простагландинов, которые препятствуют высвобождению серотонина», – отметила Павлова.

Ученые: уровень витамина D связан с риском болезни Альцгеймера

Еще несколько способов поправить самочувствие – найти поводы для радости. Это может быть новое увлечение (пение, танцы, игра на музыкальных инструментах), а также общение с дорогими сердцу людьми. Короткая зарядка обеспечит выбросом серотонина и окситоцина.

Ранее «Рамблер» писал, какой уход за волосами старит.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий