Аллерголог предостерегла россиян от дарения лилий и ландышей

Преподнести цветы к празднику – хорошая идея. Однако некоторые букеты могут принести больше проблем, чем радости. О правилах составления «неаллергенного» букета, рассказала «Известиям» аллерголог-иммунолог Алия Хисамутдинова.

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Приступ аллергии могут вызвать эфирные масла, сок и пыльца растений, предупредила врач.

«Не стоит дарить цветы с ярко выраженным ароматом. Как правило, чем сильнее аромат, тем выше аллергенность, поэтому лучше отказаться от лилий, гиацинтов и ландышей», — объяснила медик.

Еще один совет – быть осторожными, выбирая цветы в горшках, а также многосоставные цветочные композиции.