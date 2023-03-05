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1 час назад

Аллерголог Хисамутдинова предостерегла россиян от дарения лилий и ландышей

Мира Маркина

Преподнести цветы к празднику – хорошая идея. Однако некоторые букеты могут принести больше проблем, чем радости. О правилах составления «неаллергенного» букета, рассказала «Известиям» аллерголог-иммунолог Алия Хисамутдинова.

Аллерголог предостерегла россиян от дарения лилий и ландышей
Фото: UnsplashUnsplash

Приступ аллергии могут вызвать эфирные масла, сок и пыльца растений, предупредила врач.

«Не стоит дарить цветы с ярко выраженным ароматом. Как правило, чем сильнее аромат, тем выше аллергенность, поэтому лучше отказаться от лилий, гиацинтов и ландышей», — объяснила медик.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Еще один совет – быть осторожными, выбирая цветы в горшках, а также многосоставные цветочные композиции.

Неадекватную реакцию организма могут также спровоцировать удобрения, почва и средства для ухода за комнатными цветами, резюмировала эксперт.

Ранее «Рамблер» писал о сортах роз, названных в честь знаменитостей.

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