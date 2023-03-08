Кефир нередко делают единственным продуктом, который остается в рационе во время похудения, однако такой подход может навредить организму. Почему напиток не поможет похудеть, рассказала гастроэнтеролог Галина Барташевич порталу 74.ru.

Кефир помогает пьют при различных заболеваниях, но в некоторых ситуациях от него стоит отказаться, объясняет Галина Барташевич. В частности, он противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите. Кефирные диеты не только неэффективны, но и способны нанести урон здоровью.

Во-первых, когда человек переходит полностью на кефир, он отклоняется от привычного пищевого поведения. Во-вторых, напиток не помогает создать чувство сытости, а стимулирует секрецию. Из-за этого можно выпить два-три литра кефира и получить то же количество калорий, что содержится в плитке шоколада.

Во время диеты не стоит пить больше стакана кефира в день. Превращать его в единственный “разрешенный” продукт нельзя, подчеркнула Галина Барташевич.