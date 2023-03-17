От некоторых продуктов перед сном лучше воздержаться, убежден главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения и врач-невролог Андрей Тяжельников. Эксперт перечислил их в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, ухудшает сон процесс пищеварения. Поэтому врач рекомендовал не ужинать перед тем, как вы ляжете в постель. Лучше всего сделать это за пару-тройку часов до сна.

Важно не только во сколько ужинать, но и чем. Медик предупредил: не стоит есть перед сном тяжелую (жирное, фаст-фуд), острую, чрезмерно соленую пищу. Блюда из красного мяса или с грибами и орехами лучше оставить до завтрака или обеда. Лучше заменить их нежирным мясом, рыбой, кисломолочными продуктами, овощами и зеленью.

Курение, кофе и алкоголь – тоже враги здорового сна.

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