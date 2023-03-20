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1 час назад

4 неочевидные привычки, которые могут продлить молодость

Мира Маркина

Многие женщины уже после 30 лет начинают задумываться о том, как продлить молодость. Кто-то активно занимается спортом, кто-то меняет рацион и отказывается от алкоголя и табака. Однако существуют и менее очевидные привычки, которые помогут продлить молодость. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

4 неочевидные привычки, которые могут продлить молодость
Фото: UnsplashUnsplash

Биолог из Гарвардского университета в США и исследователь в области борьбы со старением Дэвид Синклер долгое время наблюдал за своим организмом и вывел четыре привычки, которые помогли ему продлить молодость. Об этом сообщает Insider.

Синклер занимался изучением долголетия на протяжении нескольких десятков лет. Эксперт не раз получал патенты в области здравоохранения. Кроме того, он создавал биотехнологические компании.

Специалист подчеркнул: в данный момент по паспорту ему 53 года. Однако его биологический возраст, отражающий уровень старения организма – 43 года.

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При этом биолог не всегда вел здоровый образ жизни. Так, в 30 лет ученый имел лишний вес, был склонен к перееданию, а также злоупотреблял алкоголем. В какой-то момент Синклер решил всерьез заняться собой: он отказался от спиртного, перешел на растительную диету и стал придерживаться четырех привычек. Вот они:
  • ежедневное выделение времени на осознанность, чтобы снизить уровень стресса
  • работа за "стоячим" столом, чтобы сократить время сидячего образа жизни
  • прерывистое голодание
  • употребление одного-двух стаканов зеленого порошкового чая матча вместе с ресвератролом

Важно отметить, что польза некоторых привычек биолога и впрямь подтверждена наукой. Снижение уровня стресса и спорт, действительно, благотворно влияют на здоровье. А вот эффективность зеленого чая и прерывистого голодания все еще изучается учеными.

Здоровье,Дэвид Синклер,Гарвардский университет,
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