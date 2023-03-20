4 неочевидные привычки, которые могут продлить молодость

Многие женщины уже после 30 лет начинают задумываться о том, как продлить молодость. Кто-то активно занимается спортом, кто-то меняет рацион и отказывается от алкоголя и табака. Однако существуют и менее очевидные привычки, которые помогут продлить молодость. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Биолог из Гарвардского университета в США и исследователь в области борьбы со старением Дэвид Синклер долгое время наблюдал за своим организмом и вывел четыре привычки, которые помогли ему продлить молодость. Об этом сообщает Insider.
Синклер занимался изучением долголетия на протяжении нескольких десятков лет. Эксперт не раз получал патенты в области здравоохранения. Кроме того, он создавал биотехнологические компании.
Специалист подчеркнул: в данный момент по паспорту ему 53 года. Однако его биологический возраст, отражающий уровень старения организма – 43 года.
Важно отметить, что польза некоторых привычек биолога и впрямь подтверждена наукой. Снижение уровня стресса и спорт, действительно, благотворно влияют на здоровье. А вот эффективность зеленого чая и прерывистого голодания все еще изучается учеными.