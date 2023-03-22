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2 часа назад

Самые эффективные способы борьбы с акне

Мира Маркина
Елена Кудашкинаэксперт

Акне является одним из самых распространенных заболеваний кожи. Оно проявляется в виде прыщей и состоит из жирных желёз, покрытых белыми или серыми корочками. Наиболее распространенными методами лечения акне являются использование лекарственных средств и процедуры дерматологии.

Самые эффективные способы борьбы с акне
Фото: Ru.123rf.comRu.123rf.com

"Рамлер" поговорил с экспертом и выяснил, как справляться с этой распространенной проблемой.

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Акне страдают до 85% людей в возрасте 12-25 лет и до 11% - старше 25 лет. Распространенность комедональной формы акне в период полового созревания приближается к 100%. Лечение акне начинается с правильного диагноза и требует длительного лечения.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

По словам эксперта, самый оптимальный и наиболее эффективный подход к терапии акне — комплексный, с одновременным применением нескольких групп препаратов и привлечением смежных специалистов.

  1. Лечение должно включать коррекцию образования кожного сала, противовоспалительную терапию.
  2. Никогда не оставлять декоративную косметику на лице на всю ночь.
  3. Очищать лицо специальными средствами для мягкой очистки кожи, не злоупотреблять мылом. Не применять лосьоны, которые содержат спирт, ацетон и другие агрессивные вещества.
  4. Не выходить из дома, не нанеся на лицо хороший дневной крем (увлажняющий, некомедогенный, гипоаллергенный). Во время лечения надо тщательно защищать лицо от солнца.
  5. Исключить все питательные кремы, кроме тех, что посоветует косметолог. Вместо кремов периодически наносить на кожу чистые масла, содержащие незаменимые жирные кислоты.
  6. В качестве поддерживающей терапии можно выбрать кремы с низкими концентрациями АНА (например, гликолевой кислоты), салициловой кислоты, бензоилпероксида. Нужно продолжать тщательно выбирать косметику, как защитную, так и декоративную (некомедогенную, гипоаллергенную), уделять внимание очищению кожи (специальными средствами для мягкой очистки), пользоваться качественным дневным кремом, регулярно посещать косметолога.

Как бороться с акне: советы косметолога

Как лечить акне?

Самыми эффективными методами лечения акне в косметологии являются чистки и пилинги. Интенсивность и препараты подбираются индивидуально, в зависимости от серьезности случая.

Так же очень эффективными являются аппаратные методики. Среди которых фототерапия, фотодинамическая терапия, лазерная терапия с персонально подобранной интенсивностью воздействия.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Огромную роль играет комплексный подход: нормализация питания, коррекция витаминных и гормональных дефицитов при помощи подобранной диеты и препаратов; правильный домашний уход.

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