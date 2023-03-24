Врач назвала внезапную причину трещин на пятках

Дерматолог-косметолог Елена Юцмюц в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему на пятках могут появляться трещины.

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По словам врача, чтобы избавиться от шелушения и трещин на пятках, нужно выяснить, по какой причине они появились.

Одной из главных причин шелушения и трещин Елена Юцмюц назвала дефицит йода в организме.

«Нехватку йода, как правило, испытывают люди, которые живут далеко от моря. Это тотальная проблема для населения нашей страны», – сказала эксперт.

Грубая кожа и трещины на пятках могут быть симптомом гиперкератоза. Проблема усугубляется тем, коже на пятке не хватает кислорода, а при недостатке йода, как объяснила Елена Юцмюц, постепенно появляется нарост на коже пятки.

При этом врач отдельно отметила, что препараты, содержащие йод, может назначить только врач-эндокринолог. Существуют серьезные противопоказания, при которых принимать йод нельзя, иначе есть риск навредить организму.

Если хочется включить побольше йода в рацион, Елена Юцмюц советует солить уже приготовленную пищу йодированной солью, так как в кипятке йод нейтрализуется. Также эксперт рекомендует есть морскую капусту, салат Чука и морепродукты.