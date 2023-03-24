Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Врач назвала внезапную причину трещин на пятках

2

Дерматолог-косметолог Елена Юцмюц в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему на пятках могут появляться трещины.

Врач назвала внезапную причину трещин на пятках
© Unsplash

По словам врача, чтобы избавиться от шелушения и трещин на пятках, нужно выяснить, по какой причине они появились.

Одной из главных причин шелушения и трещин Елена Юцмюц назвала дефицит йода в организме.

«Нехватку йода, как правило, испытывают люди, которые живут далеко от моря. Это тотальная проблема для населения нашей страны», – сказала эксперт.

Грубая кожа и трещины на пятках могут быть симптомом гиперкератоза. Проблема усугубляется тем, коже на пятке не хватает кислорода, а при недостатке йода, как объяснила Елена Юцмюц, постепенно появляется нарост на коже пятки.

При этом врач отдельно отметила, что препараты, содержащие йод, может назначить только врач-эндокринолог. Существуют серьезные противопоказания, при которых принимать йод нельзя, иначе есть риск навредить организму.

Если хочется включить побольше йода в рацион, Елена Юцмюц советует солить уже приготовленную пищу йодированной солью, так как в кипятке йод нейтрализуется. Также эксперт рекомендует есть морскую капусту, салат Чука и морепродукты.

Йод — микроэлемент для интеллекта: правда или миф

Ранее профессор Семенова усомнилась в абсолютной пользе йодированной соли.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий