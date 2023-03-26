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44 минуты назад

Эндокринолог Русанов предупредил о последствиях резкого похудения

Мира Маркина

Врач-эндокринолог Арсений Русанов рассказал, как может отразиться на организме быстрое избавление от лишнего веса. Его слова передает агентство "RT на русском".

Эндокринолог предупредил о последствиях резкого похудения
Фото: UnsplashUnsplash

Врач заявил, что нормой при похудении является избавление от 5-10% от первоначального веса в течение трех или шести месяцев. Все, что происходит быстрее, уже можно считать ускоренным похудением.

Врач отметил, что только в случае такого постепенного похудения организм не будет испытывать стресс и результат получится успешно и долго удерживать.

Если же человек каким-либо способом худеет, допустим, на 10 кг за один месяц, его организм бросает все силы на то, чтобы восстановить привычную ему массу тела. Таким образом получается, что после резкого похудения, многие набирают вес обратно слишком быстро, да еще и нередко с избытком.

Чем отличается похудение с эндокринологом от самостоятельного

Врач также напомнил, что при избавлении от лишнего веса женщинам не рекомендуется сокращать калорийность ниже, чем до 1200 кКал/сутки, а мужчинам – ниже 1500 кКал/сутки.

«Также быстрое похудение может принести за собой ощутимые негативные последствия для здоровья: психоэмоциональные расстройства, появление складок на коже, мышечную слабость, обезвоживание, нарушение обмена веществ из-за недостатка важных витаминов и микроэлементов, нарушение менструального цикла у женщин», — добавил эндокринолог.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как терапевт предостерег от резкого похудения.

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