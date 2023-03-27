Состояние желудочно-кишечного тракта влияет на работу всего организма в целом. Поэтому так важно следить за его здоровьем, заявила диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Особое внимание врач рекомендует уделить питанию и добавить в рацион продукты, способствующие укреплению здоровья ЖКТ. Первыми в списке доктор назвала овощи, так как в них содержится клетчатка, помогающая выводить вредные вещества из кишечника и улучшающая усвоение витаминов и минералов.

Вторыми в списке обязательных продуктов Соломатина оказались яблоки. Они, по ее словам, отличаются высоким содержанием пектинов, которые очищают ЖКТ как гель и предотвращают развитие рака кишечника.

Особое внимание диетолог уделила нерафинированным растительным маслам. Она подчеркнула, что они богаты жирами, которые способствуют вытеканию желчи и нейтрализации застоев. Тем самым снижается риск развития камней в почках и панкреатита, резюмировала врач.