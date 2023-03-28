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2 часа назад

Когда пора на медицинский педикюр: 4 тревожных сигнала

Мира Маркина

Современные салоны красоты предлагают большое разнообразие услуг – даже педикюр бывает нескольких видов. Однако существуют проблемы, с которыми стоит идти не в салон, а к подологу, поскольку обычный мастер с ними не справится. Подробнее об этих проблемах – в материале "Рамблера".

Когда пора на медицинский педикюр: 4 тревожных сигнала
Фото: UnsplashUnsplash

Деформированный ноготь

Если у вас хронически врастает ноготь, или же ноготь начал иначе расти после ушиба, необходимо проконсультироваться со специалистом. Эксперт расскажет о том, как вернуть ногтевую пластину в норму.

Трещины на пятках

Классическая шлифовка пяток не избавит от трещин, если они слишком глубокие. Подолог, в свою очередь, назначит грамотное лечение и подскажет, какие анализы сдать, при необходимости.

Грибок кожи стоп и ногтей

В салоне красоты мастер откажется делать педикюр при наличии данной проблемы. Если вы столкнулись с грибком ногтей, смело обращайтесь к подологу: он удалит пораженные участки и проведет чистку.

Почему нельзя ходить с одним маникюром дольше трех недель

Диабетическая стопа

Диабетическая стопа – одно из серьезных осложнений сахарного диабета, которое проявляется в виде язв и других поражений. С такой проблемой нужно обращаться к подологу, который специализируется на этом. Он обработает стопы и ноги, а также расскажет о необходимом уходе.

Здоровье,
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