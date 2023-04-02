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1 час назад

Как узнать без весов, на сколько вам нужно похудеть

Мира Маркина

Совсем необязательно иметь дома весы, чтобы выяснить, на сколько килограммов вам нужно похудеть. Чаще всего диетологи обращаются к индексу массы тела, но существует и другой способ, который поможет выявить лишние килограммы. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Как узнать без весов, на сколько вам нужно похудеть
Фото: UnsplashUnsplash

Все, что вам потребуется, измерить свою талию и свой рост. Охват талии важен с медицинской точки зрения потому, что именно здесь откладывается висцеральный жир, переизбыток которого провоцирует ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые недуги и другие заболевания.

Чтобы выяснить, нет ли у вас лишнего веса и предельного количества жировых отложений, нужно измерить объем талии, а затем разделить его на свой рост. К примеру, если талия – 70 см, а рост – 160 см, то получится следующее: 70:160 = 0,4375 или 43,75%.

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Определив соотношение талии и роста, нужно сравнить его со средними значениями из таблицы. Таблица поможет понять, есть ли у вас лишний вес, или же вес в норме и худеть нет необходимости.
  • Если соотношение талии и роста менее 35%, необходимо набрать вес;
  • При соотношении от 35 до 41,9% можно сказать, что женщина очень худая;
  • Стандартное соотношение колеблется от 42% до 48,9%
  • При избыточном весе процент соотношения талии и роста составляет от 49 до 53,9%;
  • Значения выше 54% считаются предельно опасными для здоровья.
Здоровье,
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