Как узнать без весов, на сколько вам нужно похудеть

Совсем необязательно иметь дома весы, чтобы выяснить, на сколько килограммов вам нужно похудеть. Чаще всего диетологи обращаются к индексу массы тела, но существует и другой способ, который поможет выявить лишние килограммы. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

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Все, что вам потребуется, измерить свою талию и свой рост. Охват талии важен с медицинской точки зрения потому, что именно здесь откладывается висцеральный жир, переизбыток которого провоцирует ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые недуги и другие заболевания.

Чтобы выяснить, нет ли у вас лишнего веса и предельного количества жировых отложений, нужно измерить объем талии, а затем разделить его на свой рост. К примеру, если талия – 70 см, а рост – 160 см, то получится следующее: 70:160 = 0,4375 или 43,75%.