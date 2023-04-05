Кристина Виноградова, нутрициолог, назвала напитки, которые не стоит пить натощак, чтобы не провоцировать заболевания. Об этом сообщает "Москва 24".

Эксперт посоветовала не употреблять натощак алкоголь, так как это опасно для желудка раздражением слизистой. Если такой процесс происходит часто, то могут появиться серьезные заболевания: гастрит и язва.

Не стоит пить на голодный желудок кофе. Из-за своего состава он может способствовать воспалительным процессам в желудке. Особенно напиток противопоказан тем, кто страдает хроническими болезнями ЖКТ.

Нутрициолог посоветовала исключить сладкие напитки, это касается газировок и соков из пакета. Употребление этих напитков на голодный желудок приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету.