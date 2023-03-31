Кофе принято демонизировать. Но некоторым людям его пить не только можно, но и нужно, считает гастроэнтеролог Анна Свиридова. В интервью «Газете.ru» врач рассказала о неожиданной пользе напитка.

По словам эксперта, кофе оказывает краткосрочный положительный эффект на память, повышает давление у гипотоников. Но если вы гипертоник, то больше одной порции напитка в день пить не стоит, отметила врач. Поскольку кофе выводит железо и кальций из организма, увлекаться им людям с анемией, остеопорозом не следует.

Кофе неожиданно полезен для людей с заболеваниями печени. Содержащаяся в нем хлорогеновая кислота помогает восстановить поврежденные клетки органа, заявила эксперт.

Людям без проблем со здоровьем можно выпить не больше трех-четырех порций эспрессо в день. На голодный желудок делать этого нельзя, подчеркнула медик.