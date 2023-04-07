Гинеколог перечислила ранние признаки рака яичников

Врач-гинеколог Татьяна Коледова рассказала, какие симптомы могут указывать на развитие рака яичников. Об этом сообщает "Медик Форум".
По словам врача, рак яичников находится на пятом месте среди причин смертности женщин от рака во всем мире.
Один из симптомов заболевания — ощущение вздутия живота. Этот признак может указывать на развитие асцита. Еще к тревожным сигналам относятся потеря аппетита, болезненные ощущения в области мочевого пузыря или внезапно возникающая потребность в мочеиспускании, а также кровотечения между менструациями, после интимной близости или наступления периода менопаузы.
Кроме того, часто женщины с раком яичников жалуются на сильную боль в пояснице.