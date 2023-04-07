Гинеколог перечислила ранние признаки рака яичников

Врач-гинеколог Татьяна Коледова рассказала, какие симптомы могут указывать на развитие рака яичников. Об этом сообщает "Медик Форум".

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По словам врача, рак яичников находится на пятом месте среди причин смертности женщин от рака во всем мире.

Один из симптомов заболевания — ощущение вздутия живота. Этот признак может указывать на развитие асцита. Еще к тревожным сигналам относятся потеря аппетита, болезненные ощущения в области мочевого пузыря или внезапно возникающая потребность в мочеиспускании, а также кровотечения между менструациями, после интимной близости или наступления периода менопаузы.