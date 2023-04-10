$79.50+0.1487.10+0.37

Продукты, избавляющие от неприятного запаха изо рта: видео

Галитоз – это медицинский термин, который означает плохой запах изо рта.

Неприятный запах может возникать по разным причинам, например, из-за нарушения гигиены полости рта, недостаточного количества слюны, заболеваний десен и зубов, проблем с пищеварением, употребления алкоголя и курения.

Врач Сергей Малоземов рассказал о роли пробиотиков в борьбе с проблемой неприятного запаха во рту. Некоторые исследования показывают, что пробиотики могут помочь предотвратить возникновение этой проблемы.

Пробиотики – это полезные бактерии, которые находятся в нашем организме и помогают поддерживать здоровье кишечника и иммунной системы. Они содержатся в йогурте, кефире, квашеной капусте и других продуктах, получаемых путем брожения.

Лактобактерии положительно влияют на микрофлору кишечника, благодаря чему уменьшается количество вредных бактерий, которые провоцируют появление плохого запаха.

Диетолог назвала три самых важных принципа здорового питания

Подробнее о том, какие продукты помогают избавиться от неприятного запаха изо рта, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что делать, если болят суставы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий