Галитоз – это медицинский термин, который означает плохой запах изо рта.

Неприятный запах может возникать по разным причинам, например, из-за нарушения гигиены полости рта, недостаточного количества слюны, заболеваний десен и зубов, проблем с пищеварением, употребления алкоголя и курения.

Врач Сергей Малоземов рассказал о роли пробиотиков в борьбе с проблемой неприятного запаха во рту. Некоторые исследования показывают, что пробиотики могут помочь предотвратить возникновение этой проблемы.

Пробиотики – это полезные бактерии, которые находятся в нашем организме и помогают поддерживать здоровье кишечника и иммунной системы. Они содержатся в йогурте, кефире, квашеной капусте и других продуктах, получаемых путем брожения.

Лактобактерии положительно влияют на микрофлору кишечника, благодаря чему уменьшается количество вредных бактерий, которые провоцируют появление плохого запаха.

Подробнее о том, какие продукты помогают избавиться от неприятного запаха изо рта, смотрите в видео.