Плюсы и минусы КОК: вопросы гинекологу

Вокруг комбинированных оральных контрацептивов (КОК) много слухов. Спросили акушера-гинеколога Уму Джафарову, как они работают, влияют ли на возможность забеременеть после отмены и какие у данного метода контрацепции есть минусы.

© Unsplash.com

Комбинированная гормональная контрацепция — современный и эффективный метод предупреждения нежелательной беременности, основанный на применении синтетических аналогов женских половых гормонов. Данный вид контрацепции предусматривает циклический прием препаратов, содержащих эстрогены и прогестагены. Этинилэстрадиол — эстрогенный компонент, а прогестины — гестагенный.

Джафарова Ума Салмановна Акушер-гинеколог, Ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Видео дня

Как работают КОК?

По словам медика, контрацептивный эффект КОК обеспечивается главным образом прогестиновым компонентом. Происходит торможение выброса ЛГ(лютеинизирующего гормона) в пульсирующем режиме в середине цикла, что приводит к подавлению овуляции. Но существуют и другие механизмы данных препаратов, такие, как повышение вязкости цервикальной слизи, препятствующей продвижению сперматозоидов и снижение перистальтики маточных труб, что делает затруднительным транспорт яйцеклетки. На уровне эндометрия эффектом КОК является его атрофия, что препятствует имплантации плодного яйца.

Как применение контрацептивов сказывается на желании забеременеть после их отмены?

Способность к зачатию восстанавливается сразу после отмены КОК. Препараты данной группы отличаются хорошей переносимостью, отсутствием связи с половым актом, возможностью контролировать менструальный цикл. Они просты в применении при соблюдении режима приема. В идеале женщина, планирующая применение контрацепции, должна выбрать наиболее эффективный метод, который сможет использовать регулярно и правильно.

Джафарова Ума Салмановна Акушер-гинеколог, Ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Есть ли у КОК другие показания к применению?

Как рассказала врач, помимо основной контрацептивной функции, комбинированные оральные контрацептивы обладают рядом лечебных эффектов, например, регулируют менструальный цикл при его нарушении. Если женщина жалуется на боль во время менструации, а также при предменструальном синдроме, КОК помогают устранить данные патологические состояния.

Наличие аномальных маточных кровотечений является также одним из показаний к применению КОК. Помимо устранения основного симптома, устраняется и его следствие —железодефицитная анемия, зачастую сопровождающая АМК. При нарушении состояния андрогенов в организме женщины КОК нормализуют нарушенный гормональный фон.



Пожалуй, одним из важных профилактических эффектов КОК является снижение риска развития рака яичников и эндометрия. Данные по раку яичников настолько убедительны, что позволяют рекомендовать их применение женщинам из группы высокого риска в связи с наличием отягощенного семейного анамнеза или наличия гена BRCA. Джафарова Ума Салмановна Акушер-гинеколог, Ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Также к профилактическим эффектам оральных контрацептивов относятся снижение риска развития доброкачественных новообразований молочной железы, внематочной беременности и снятие страха нежелательной беременности.

По словам медика, важно помнить, что КОК не защищают от инфекций, передаваемых половым путем. Для этой цели подключается барьерный метод контрацепции — презервативы.

Всем ли можно принимать КОК?

Нет. Данный метод имеет свои ограничения — состояния организма, при которых применение КОК противопоказано. Данные состояния врач определяет с помощью анкетирования на приеме, а также сдачи необходимых анализов и консультации смежных специалистов при необходимости.

Джафарова Ума Салмановна Акушер-гинеколог, Ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Какие у КОК минусы?

Необходимость применения таблеток каждый день в одно и то же время у пациенток может потребовать некоторых дополнительных усилий. Также данный метод не рекомендуется кормящим матерям. А у некоторых групп женщин при применении, особенно на начальных этапах, могут быть такие побочные эффекты, как мажущие кровянистые выделения, головная боль, снижение либидо.

Данные состояния регулируются на приеме врача. В определенных случаях может потребоваться изменение контрацептива или его отмена и рассмотрения другого метода предохранения от нежелательной беременности. Джафарова Ума Салмановна Акушер-гинеколог, Ведущий специалист сети клиник "Семейная"