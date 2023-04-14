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Диетолог Королева назвала неожиданную причину набора лишнего веса

Диетолог Маргарита Королева поделилась своим мнением о том, как поздние завтраки могут повлиять на набор веса. Ее слова приводит «радио Sputnik».

Диетолог назвала неожиданную причину набора лишнего веса
© unsplash.com

Врач отметила, что метаболизм человека зависит от времени первого приема пищи. Если завтрак будет отложен на более поздний час, скорость обмена веществ снизится, подчеркнула эксперт. При этом, по ее словам, если утром не съесть ничего, организм начнет сберегать энергию, что может привести к замедлению метаболизма и, как следствие, набору лишнего веса.

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Чтобы избежать этих проблем, Королева рекомендует завтракать в течение первого часа после пробуждения. Такой подход, утверждает она, поможет запустить метаболизм на целый день и обеспечит более эффективное распределение энергии, получаемой из пищи, благодаря хорошему обмену веществ.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли добавку, которая поможет избавиться от лишнего веса.

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