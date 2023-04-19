Почему желтеют ногти на ногах: 5 неочевидных причин

Желтый оттенок ногтей не всегда свидетельствует о грибковой инфекции. Довольно часто причина желтизны кроется в других вещах.

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Некоторые из них вполне безобидны, другие же заставляют всерьез задуматься об избавлении от вредных привычек.

Подробнее о том, почему желтеют ногти – в материале "Рамблера".

Лак для ногтей

Если вы красите ногти обычным, а не гель-лаком, а также игнорируете базовые принципы педикюра (в частности, не наносите базу), то красящий пигмент попадает на пластину и меняет ее цвет.

Лекарства

Порой ногти приобретают желтизну при приеме определенных лекарств, а именно антибиотиков. В таком случае не стоит бить тревогу, нормальный цвет вернется по завершении курса лечения.

Деформация стоп

Если стопы деформированы, на ногтевую пластину оказывается физическое давление, и она начинает желтеть. В данном случае за помощью нужно обращаться к ортопеду.

Курение

У курильщиков окрашивание ногтевой пластины происходит из-за дыма, который попадает в верхние слои пластины. Чтобы вернуть ногтям прежний цвет, важно отказаться от вредной привычки.

Возраст