$77.20+1.3284.25+1.36

Врачи назвали преимущество газированной воды перед обычной

Газированная вода лучше обычной утоляет жажду. Об этом иммунолог Андрей Продеус вместе с коллегами Еленой Малышевой и Германом Гандельманом рассказал в программе "Жить здорово!".

Врачи назвали преимущество газированной воды перед обычной
© Pxhere

Малышева сообщила, что раньше пила только негазированную воду, поскольку думала, что быстрее напьется. Тем не менее быстрее всасывается и утоляет жажду вода с газом. Герман Гандельман сравнил газированную воду с шампанским: люди пьянеют от него, потому что оно быстрее всасывается.

Продеус добавил, что вода с газом растягивает желудок и у человека возникает ощущение, что он напился. Тем не менее, отметили специалисты, пациентам с рефлюксной болезнью пить газированную воду не стоит.

Морская вода и прогревания: можно ли вылечить насморк без капель

Ранее "Рамблер" рассказывал, какая вода полезнее для здоровья.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий