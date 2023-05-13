Врачи назвали преимущество газированной воды перед обычной

Газированная вода лучше обычной утоляет жажду. Об этом иммунолог Андрей Продеус вместе с коллегами Еленой Малышевой и Германом Гандельманом рассказал в программе "Жить здорово!".

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Малышева сообщила, что раньше пила только негазированную воду, поскольку думала, что быстрее напьется. Тем не менее быстрее всасывается и утоляет жажду вода с газом. Герман Гандельман сравнил газированную воду с шампанским: люди пьянеют от него, потому что оно быстрее всасывается.

Продеус добавил, что вода с газом растягивает желудок и у человека возникает ощущение, что он напился. Тем не менее, отметили специалисты, пациентам с рефлюксной болезнью пить газированную воду не стоит.