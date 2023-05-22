$79.94+0.0386.50+0.22

Онколог перечислил продукты, которые могут спровоцировать развитие онкологических болезней

Врач-онколог Андрей Воробьев назвал продукты, способные спровоцировать развитие рака.

Онколог перечислил продукты, провоцирующие развитие рака
© Unsplash

По словам врача, из рациона следует исключить продукты, которые были подвержены сильной переработке. Это могут быть сухие завтраки, торты, соленые закуски, хлеб промышленного производства, морсы, а также готовые блюда.

Многие люди, как объяснил врач, слишком часто употребляют такую пищу, таким образом принося серьезный вред своему здоровью.

Врач добавил, что повышенное содержание жира в организме приводит к развитию многих видов онкологических заболеваний.

Диетолог перечислила усиливающие аллергию продукты

Ранее мы писали о том, что диетолог перечислила продукты для укрепления костей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий