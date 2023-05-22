Онколог перечислил продукты, провоцирующие развитие рака

Онколог перечислил продукты, которые могут спровоцировать развитие онкологических болезней
Врач-онколог Андрей Воробьев назвал продукты, способные спровоцировать развитие рака.
По словам врача, из рациона следует исключить продукты, которые были подвержены сильной переработке. Это могут быть сухие завтраки, торты, соленые закуски, хлеб промышленного производства, морсы, а также готовые блюда.
Многие люди, как объяснил врач, слишком часто употребляют такую пищу, таким образом принося серьезный вред своему здоровью.
Врач добавил, что повышенное содержание жира в организме приводит к развитию многих видов онкологических заболеваний.
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