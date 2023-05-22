Онколог перечислил продукты, провоцирующие развитие рака

Врач-онколог Андрей Воробьев назвал продукты, способные спровоцировать развитие рака.

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По словам врача, из рациона следует исключить продукты, которые были подвержены сильной переработке. Это могут быть сухие завтраки, торты, соленые закуски, хлеб промышленного производства, морсы, а также готовые блюда.

Многие люди, как объяснил врач, слишком часто употребляют такую пищу, таким образом принося серьезный вред своему здоровью.

Врач добавил, что повышенное содержание жира в организме приводит к развитию многих видов онкологических заболеваний.