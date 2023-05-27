Как определить паническую атаку и помочь себе выйти из нее

Далеко не все знают, что паническая атака – это состояние, которое может быть нелегко определить, не спутав с болезнью. А людям, которые отрицают психологические проблемы, в этот феномен может быть и трудно поверить. "Рамблер" расскажет, как ее отличить и справиться с ней.

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Паническая атака – это резкая реакция организма, проявляющаяся чувством надвигающейся угрозы, смерти, потери контроля, сумасшествия. При этом возникает учащение пульса, одышка, чувство нехватки воздуха, жара, онемения или болевой симптоматики, тремор, суета и ощущения что необходимо что-то предпринимать.

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Часто панические атаки не сопровождаются какими-то объективными предпосылками или стимулами, которые объясняли бы состояние. Паническая атака может возникнуть как в абсолютно спокойном состоянии и в безопасной обстановке – например, дома, так и в людном месте или в открытых пространствах.

Почему возникают панические атаки Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Почему возникают панические атаки

Эта реакция связана с особенностями мозга в силу того, что страх – ведущая эмоция с точки зрения эволюции.

Страх останавливал первобытного человека и не давал войти в неизвестную пещеру – а мало ли из нее потом не выбраться? Страх не позволял выйти на большое открытое пространство – а вдруг нападет саблезубый тигр или возникнет другая угроза жизни? Сейчас воплощение этих страхов, конечно, маловероятны: нападения диких зверей или другие подобные явления вряд ли произойдут с горожанином. Однако механизм психики и защитная сила страха сохранились. Страх есть в каждом из нас, эта эмоция контейнируется и не исключено, что в какой-то момент она выплеснется наружу в виде острой реакции.

Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Если тысячелетия назад окружающий мир человека пугал, ведь он был неизвестным, опасным и ужасным, то сегодня жизнь более-менее понятна и стабильна. И при этом состояние страха неизведанного и непонятного, человек испытывать не перестал. Конечно, такая неконтролируемая реакция пугает человека и значимо влияет на эмоциональное состояние.

депрессия, для которой характерно стабильно подавленное настроение, снижение двигательной активности и негативные мысли;

тревожное расстройство, с которым часто путают паническое расстройство. Паническое расстройство – это одно из расстройств невротического спектра, также как и:

Отличаются паническое и тревожное расстройство тем, что для последнего характерна так называемая свободно плавающая тревога – человек может испытывать тревогу постоянно в течение дня, ее проявления колеблются от менее до более сильных, возможны обострения.

При паническом расстройстве человек в целом может чувствовать себя спокойно, но в определенных ситуациях или обстоятельствах, да и просто спонтанно испытывать резкие пиковые состояния. Случается, и что сначала возникает тревожное состояние, которое переходит в паническое или наоборот. С точки зрения лечения это даже не всегда играет принципиальное значение – хороший психотерапевт умеет с этим справляться.

Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Как выйти из панической атаки

квадратное дыхание – цикл вдох, задержка дыхания, выдох, задержка – все по 4 секунды;

релаксация по Джекобсону – резкое напряжение отдельных мышц тела и затем их расслабление;

физическая активность – даже, если кажется, что вот-вот остановится сердце или произойдет что-то ужасное, нужно сделать упражнения, которые вызовут физическое напряжение: приседания, отжимания;

переключение внимание – например, начать описывать предметы, которые видите вокруг себя, и отдельные их свойства. Среди проверенных годами и работающих способов: