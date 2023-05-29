Диетолог рассказала, какие продукты опасны для беременных

Диетолог Комиссарова рассказала, какие продукты опасны для беременных
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своем telegram-канале рассказала об опасных для беременных женщин продуктах.
По словам медика, во время беременности девушкам следует отказаться от не до конца приготовленных яиц, мяса, рыбы и морепродуктов. В частности, из рациона нужно исключить яйца-пашот, карпаччо, тартар и другие похожие блюда.
Кроме того, женщинам "в положении" не рекомендуется пить непастеризованное молоко, есть немытые овощи, фрукты, а также сырые пророщенные семена люцерны, маша и клевера.
Врач также добавила, что беременным женщинам опасно употреблять рыбу с высоким содержанием ртути: например, тунец, королевскую макрель или акулу.
В заключение медик также посоветовала не злоупотреблять хамоном, мягкими сырами и сырами с плесенью – иногда они могут спровоцировать инфекционное заболевание листериоз.
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