Как питаться летом: советы нутрициолога

Это правило действует вне зависимости от времени года, поэтому все рекомендации, связанные с изменением рациона на летний период, можно назвать, мягко говоря, излишними – специального меню для того или иного времени года не существует. Однако иногда потребность в корректировке питания диктует сам организм. Например, зимой требуется больше энергии, чтобы поддерживать температуру тела и противостоять морозам, а летом – вполне естественно употреблять больше легкой и растительной пищи, ведь согреваться с помощью еды необходимости уже нет.



Анна Макарова Член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова