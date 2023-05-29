Как питаться летом: советы нутрициолога
В то время, как зимой из-за холода нашему организму требуется больше энергии, летом, особенном в жару, хочется больше легкой, натуральной пищи.
"Рамблер" спросил нутрициолога, члена Высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий Анну Макарову, нужно ли менять свой рацион в разное время года.
По словам эксперта, главное правильно правильного, сбалансированного питания — это ежедневное употребление разнообразной пищи, обеспечивающей организм необходимыми микро- и макронутриентами, а также энергией.
Это правило действует вне зависимости от времени года, поэтому все рекомендации, связанные с изменением рациона на летний период, можно назвать, мягко говоря, излишними – специального меню для того или иного времени года не существует. Однако иногда потребность в корректировке питания диктует сам организм. Например, зимой требуется больше энергии, чтобы поддерживать температуру тела и противостоять морозам, а летом – вполне естественно употреблять больше легкой и растительной пищи, ведь согреваться с помощью еды необходимости уже нет.
Анна МакароваЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова
Нутрициолог дала несколько рекомендаций, касающихся перехода на "летнее" питание:
Замените тяжелые блюда на более легкие
Так, например, стоит чаще есть рыбу, нежели красное мясо, а вместо наваристого бульона или густого супа со множеством ингредиентов добавить в рацион легкие овощные супы. В жаркую погоду потребность в энергии снижается примерно на пять процентов, поэтому блюда могут быть менее калорийными.
Ешьте больше зелени и овощей
По словам нутрициолога, летом у нас появляется возможность запастить витаминами и минералами, поэтому стоит добавить в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов и ягод.
Дать отпор авитаминозу помогут сезонные фрукты и ягоды, а также овощи, которые начиная с мая начинают украшать прилавки магазинов и рынков. Здесь бы я рекомендовала выбирать овощи и фруктов разных цветов – они содержат множество микроэлементов и витаминов, а значит, помогут эффективнее восполнить дефициты. Согласно правилу здоровой тарелки, овощи и фрукты каждый прием пищи должны занимать половину тарелки, четверть - белковые продукты, четверть - цельнозерновые гарниры.
Анна МакароваЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова
Важно также не забывать, что летом люди больше подвержены кишечным инфекциям, поэтому нужно тщательно мыть купленные овощи, фрукты и зелень.
Пейте больше воды
С наступлением лета стоит пересмотреть и питьевой режим, скорректировав его таким образом, чтобы не достигать сильного ощущения жажды. Предпочтение стоит отдавать чистой воде. Газировку, напитки, содержащие сахар, а также алкоголь лучше исключить.