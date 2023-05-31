5 неожиданных преимуществ носков с пальцами перед обычными
Носки с пальцами – забавная модель, которая если и пользуется популярностью, то чаще у детей или подростков. Как правило, женщины отдают предпочтение классическим носкам.
И очень зря, ведь носки с пальцами могут быть весьма полезны для здоровья.
Подробнее о том, почему такие носки сильно недооценивают и почему следует пересмотреть свое отношение к ним – в материале "Рамблера".
Защита от пота
В летний сезон потливости ног бывает очень сложно избежать – особенно любителям долгих прогулок в обуви из синтетических материалов. Но носки с пальцами устраняют эту проблему: за счет перегородок между пальцев ноги не потеют и остаются сухими в течение дня. Вдобавок к этому, такие носки препятствуют распространению грибка и защищают от мозолей – в жару из-за повышенной влажности ноги часто травмируются.
Польза для стоп
Носки с пятью пальцами поддерживают природное положение пальцев и не сужают стопу. Нагрузка в таких носках распределяется равномерно, благодаря чему вы можете не беспокоиться о вальгусной деформации и перекрещивании пальцев.
Отсутствие отеков
Благодаря тому, что нагрузка на стопу распределяется правильно, уменьшаются отеки стоп и голеней, даже если вы гуляли весь день. Неудивительно, что эксперты советуют обратить внимание на данную модель пациентам с варикозом.
Правильная нагрузка на бедра
Носки с пальцами позволяют совершать правильные отталкивающие действия при ходьбе, что нормализует нагрузку на бедра и ягодицы. Иными словами, носки непривычного кроя в какой-то степени укрепляют бедра (но все же не заменят полноценный подход в спортзал).
Гимнастика
Носки с пальцами и специальным покрытием со стороны ступни нередко используют для занятий йогой или гимнастикой. Накладки усиливают сцепление с поверхностью, что усиливает баланс и устойчивость поз. А благодаря тому, что пальцы находятся отдельно друг от друга, можно полностью прочувствовать и пальцы, и стопы – во время выполнения некоторых упражнений это просто необходимо.