5 неожиданных преимуществ носков с пальцами перед обычными

Носки с пальцами – забавная модель, которая если и пользуется популярностью, то чаще у детей или подростков. Как правило, женщины отдают предпочтение классическим носкам.

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И очень зря, ведь носки с пальцами могут быть весьма полезны для здоровья.

Подробнее о том, почему такие носки сильно недооценивают и почему следует пересмотреть свое отношение к ним – в материале "Рамблера".

Защита от пота

В летний сезон потливости ног бывает очень сложно избежать – особенно любителям долгих прогулок в обуви из синтетических материалов. Но носки с пальцами устраняют эту проблему: за счет перегородок между пальцев ноги не потеют и остаются сухими в течение дня. Вдобавок к этому, такие носки препятствуют распространению грибка и защищают от мозолей – в жару из-за повышенной влажности ноги часто травмируются.

Польза для стоп

Носки с пятью пальцами поддерживают природное положение пальцев и не сужают стопу. Нагрузка в таких носках распределяется равномерно, благодаря чему вы можете не беспокоиться о вальгусной деформации и перекрещивании пальцев.

Отсутствие отеков

Благодаря тому, что нагрузка на стопу распределяется правильно, уменьшаются отеки стоп и голеней, даже если вы гуляли весь день. Неудивительно, что эксперты советуют обратить внимание на данную модель пациентам с варикозом.

Правильная нагрузка на бедра

Носки с пальцами позволяют совершать правильные отталкивающие действия при ходьбе, что нормализует нагрузку на бедра и ягодицы. Иными словами, носки непривычного кроя в какой-то степени укрепляют бедра (но все же не заменят полноценный подход в спортзал).

Гимнастика