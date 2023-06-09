Подолог перечислила осложнения после маникюра с гель-лаком

Хотя маникюр с гель-лаком удобен, он может оказаться вредным для здоровья. Какие симптомы после похода к мастеру не стоит игнорировать, рассказала подолог Анна Горчакова.

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И маникюр сам по себе, и гель-лак, который наносят на ногти, могут стать причиной ряда осложнений. Прежде всего может возникать аллергия на гель, жидкость для его снятия, базу или топовое покрытие. Дело в том, что в средства для маникюра насыщены разными химическими веществами, которые не всегда безопасны для человека. Они попадают в организм через кутикулу или ткани ногтевого ложа, когда подвергаются сильному нагреву с помощью ламп для маникюра.

Опасны толуол, трифенилфосфат, дибутилфталат, формальдегид и его производные. Эти соединения вызывают не только аллергию. Они могут повлиять на репродуктивную и эндокринную системы, а также на обмен веществ и гормональный фон.

Если вдохнуть толуол, может нарушиться слух закружиться голова, начаться слабость и тошнота. При неправильном хранении средства для маникюра могут изменить состав и стать более сильными аллергенами.

Часто аллергия на гель-лак становится причиной покраснения кожи на пальцах и кистях, сыпь, трещины, шелушение. Аналогично стоит обратить внимание на зуд и жжение, отслойку ногтевой пластины. Такие симптомы могут проявиться через несколько часов после маникюра.

После маникюра могут возникать кашель, повышенное слезотечение, насморк или заложенность носа, покраснение глаз. Такие симптомы появляются, когда человек вдыхает химические пары гель-лака.

Если появились первые признаки аллергии, покрытие стоит немедленно снять. Чтобы подобное не произошло снова, лучше выбирать гель-лаки с гипоаллергенным составом или специальным лечебным и укрепляющим лакам. В крайнем случае перейти на обычный, классический лак для ногтей. Внимательность необходима и в выборе салона.