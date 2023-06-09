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Подолог Горчакова перечислила осложнения после маникюра с гель-лаком

Хотя маникюр с гель-лаком удобен, он может оказаться вредным для здоровья. Какие симптомы после похода к мастеру не стоит игнорировать, рассказала подолог Анна Горчакова.

Подолог перечислила осложнения после маникюра с гель-лаком
© Pxhere

И маникюр сам по себе, и гель-лак, который наносят на ногти, могут стать причиной ряда осложнений. Прежде всего может возникать аллергия на гель, жидкость для его снятия, базу или топовое покрытие. Дело в том, что в средства для маникюра насыщены разными химическими веществами, которые не всегда безопасны для человека. Они попадают в организм через кутикулу или ткани ногтевого ложа, когда подвергаются сильному нагреву с помощью ламп для маникюра.

Опасны толуол, трифенилфосфат, дибутилфталат, формальдегид и его производные. Эти соединения вызывают не только аллергию. Они могут повлиять на репродуктивную и эндокринную системы, а также на обмен веществ и гормональный фон.

Если вдохнуть толуол, может нарушиться слух закружиться голова, начаться слабость и тошнота. При неправильном хранении средства для маникюра могут изменить состав и стать более сильными аллергенами.

Часто аллергия на гель-лак становится причиной покраснения кожи на пальцах и кистях, сыпь, трещины, шелушение. Аналогично стоит обратить внимание на зуд и жжение, отслойку ногтевой пластины. Такие симптомы могут проявиться через несколько часов после маникюра.

Почему нельзя ходить с одним маникюром дольше трех недель

После маникюра могут возникать кашель, повышенное слезотечение, насморк или заложенность носа, покраснение глаз. Такие симптомы появляются, когда человек вдыхает химические пары гель-лака.

Если появились первые признаки аллергии, покрытие стоит немедленно снять. Чтобы подобное не произошло снова, лучше выбирать гель-лаки с гипоаллергенным составом или специальным лечебным и укрепляющим лакам. В крайнем случае перейти на обычный, классический лак для ногтей. Внимательность необходима и в выборе салона.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как сделать маникюр дома.

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