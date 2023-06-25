Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Он не только помогает проснуться утром, но и положительно влияет на здоровье. Тем не менее, важно понимать, что употребление кофеина должно быть умеренным, чтобы не навредить себе.

Согласно исследованиям, безопасная доза кофеина для взрослого человека составляет до 400 мг в день. Однако, стоит отметить, что индивидуальная чувствительность к кофеину может различаться, поэтому некоторым людям может потребоваться его меньшее количество.

Также стоит учитывать, что кофеин может оказывать отрицательное воздействие на здоровье при беременности, сердечно-сосудистых заболеваниях и бессоннице.

Употребление кофеина должно быть умеренным. Следует исходить из индивидуальных особенностей организма.

Об этом рассказал врач Сергей Малоземов.