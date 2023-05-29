Кофе является одним из самых популярных напитков на планете. Считается, что он помогает проснуться и взбодриться утром.

Однако, некоторые люди ищут более эффективные способы, чтобы получить больший заряд энергии.

Врач Сергей Длин рассказал, как приготовить энергетический напиток, который поможет взбодриться даже при очень сильной усталости.

Буллетпруф-кофе (bulletproof - в переводе с английского "пуленепробиваемый ") – это напиток, который готовится на основе эспрессо и масла. Доказано, что такой необычный способ приготовления кофе по утрам повышает концентрацию и заряжает энергией. Масло, добавленное в кофе, усиливает действие полифенольных соединений, что дает двойной антиоксидантный эффект и улучшает работу мозга.

Способ приготовления буллетпруф-кофе:

Приготовьте одну порцию эспрессо удобным вам способом. К кофе добавьте одну ложку кокосового молока или масла гхи. Залейте смесь в блендер и взбивайте несколько секунд до получения однородной консистенции.

Подробный рецепт утреннего бодрящего напитка смотрите в видео.