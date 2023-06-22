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Почему летом не стоит спать голой

В летний период многие люди отказываются от пижам и предпочитают спать либо в нижнем белье, либо вообще без одежды. И это неудивительно: если в холодное время года (особенно, когда отопление еще не включили) спать без теплой уютной пижамы просто невозможно, то в летнюю жару хочется позволить телу "дышать".

Почему летом не стоит спать голой
© Unsplash.com

Однако на самом деле сон без одежды летом лишь усугубляет ситуацию. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Как ни странно, но эксперты рекомендуют спать нагишом зимой, а вот летом отдавать предпочтение пижамам из натуральных тканей. Дело в том, что такая одежда позволяет наладить терморегуляцию тела. Как следствие, сон становится более крепким и комфортным, даже если на улице очень жарко, а у вас нет кондиционера.

В жару многие из нас сильно потеют. Если спать без одежды, пот будет впитываться в постельное белье, из-за чего его придется стирать в два раза чаще. Но если вы выберете для сна легкую пижаму, пот будет впитываться в ткань одежды. За счет этого тело будет охлаждаться до необходимой температуры.

Важно подчеркнуть, что пижама должна быть из тонкого дышащего материала, который пропускает влагу и воздух. Кроме того, следует выбирать модели свободного фасона, чтобы пижама не смогла доставить неудобств во время сна.

Существует и другая причина, по которой опасно спать голышом. В 2021 году о ней рассказал американский врач Энтони Юн. Юн заявил о том, что обычный человек выпускает газы в среднем от 15 до 25 раз в день. При этом, согласно научным исследованиям, вместе с газом человек также распыляет небольшое количество фекалий. Отсюда становится очевидным тот факт, что спать без одежды может быть попросту негигиенично.

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В любом случае, вне зависимости от того, спите вы в одежде или без нее, для поддержания гигиены важно регулярно менять постельное белье – хотя бы три-четыре раза в неделею. Кроме того, не забывайте встряхивать белье и проветривать комнату, в которой спите.

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