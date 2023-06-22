Маска для сна – удобный аксессуар, который позволяет уснуть при ярком свете и повысить качество сна. Однако его использование может привести к неприятным последствиям. К каким именно, "МедикФоруму" рассказала семейный врач Татьяна Захарова.

По словам специалиста, маска для глаз собирает бактерии, грязь, макияж, натуральные масла и пот. Если ее не стирать и не менять, то она она способна вызвать глазные инфекции.

В случае возникновения боли, покраснений, липких выделений, корки на веках при пробуждении нужно прекратить использование маски и обратиться за советом к офтальмологу, предупреждает эксперт.

Кроме того, при использовании аксессуара имеется риск появления прыщей или возникновения аллергической реакции на ткань, из которой он изготовлен. Поэтому перед покупкой маски крайне важно убедиться в том, что она сделана из благоприятной для вашей кожи материала, отметила врач.