Терапевт Чернышева назвала продукты, которые не стоит есть после 50 лет
Врач-терапевт Татьяна Чернышева в беседе с "Вечерней Москвой" перечислила продукты, которые могут навредить здоровью людей старше 50 лет.
По словам терапевта, всем, кто достиг возраста старше 50 лет, имеет смысл отказаться от сладких продуктов. В первую очередь стоит исключить из рациона любые покупные десерты с пищевыми красителями, газированную воду, пирожные, торты и любую другую выпечку с добавлением большого количества сахара.
Такие ограничения объясняются повышенным риском развития сахарного диабета и тем фактом, что, чем старше становится человек, тем сложнее его организм справляется с перевариванием углеводов.
Помимо этого, врач посоветовала отказаться от употребления красного мяса:
С возрастом концентрация кислот желудочного сока снижается. Следовательно, пища переваривается хуже и сложнее усваивается, а особенно мясо, — объяснила Чернышева.
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