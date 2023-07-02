Врач-терапевт Татьяна Чернышева в беседе с "Вечерней Москвой" перечислила продукты, которые могут навредить здоровью людей старше 50 лет.

По словам терапевта, всем, кто достиг возраста старше 50 лет, имеет смысл отказаться от сладких продуктов. В первую очередь стоит исключить из рациона любые покупные десерты с пищевыми красителями, газированную воду, пирожные, торты и любую другую выпечку с добавлением большого количества сахара.

Такие ограничения объясняются повышенным риском развития сахарного диабета и тем фактом, что, чем старше становится человек, тем сложнее его организм справляется с перевариванием углеводов.

Помимо этого, врач посоветовала отказаться от употребления красного мяса:

С возрастом концентрация кислот желудочного сока снижается. Следовательно, пища переваривается хуже и сложнее усваивается, а особенно мясо, — объяснила Чернышева.