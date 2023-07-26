Многие думают, что прием пищи вечером приводит к набору лишнего веса. Но на самом деле время ужина не влияет на появление лишних килограммов.

Главное – это сбалансированное питание и достаточная физическая активность в течение дня.

Последний прием пищи за два часа до сна позволит проснуться утром без ощущения голода или тяжести. Легкий перекус перед сном также обеспечит организм необходимой энергией на ночь и позволит избежать скачков сахара в крови, которые могут нарушить сон.

Кроме того, длительное голодание плохо сказывается на обмене веществ. Метаболизм замедляется, если вы ложитесь спать голодными. А медленный метаболизм – это одна из причин набора лишнего веса.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.