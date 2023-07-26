Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес после 40 лет

Пешие прогулки, качественный сон и отдых помогут поддерживать себя в тонусе и не набирать лишние килограммы с возрастом. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня" с ссылкой на диетолога Катерину Малькову.

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На фигуре положительно отразятся в том числе постоянные пешие прогулки и дополнительные активности. Как объяснила врач, организм с течением времени все сильнее замедляет свои процессы, что является ключевым вектором в старении.

"Чтобы избежать набора лишнего веса с возрастом, необходимо дать ему больше поводов для "работы". Прогулки в любом проявлении помогут компенсировать разницу в потреблении энергии".

Помимо этого, следует уменьшить порции или пересмотреть любимые блюда в своем рационе. Переходить исключительно на овощи и зелень вовсе не обязательно, однако злоупотреблять жареным мясом или фастфудом не стоит.

И, наконец, для заботы о фигуре важно высыпаться и уделять время отдыху. Но расслабляться следует не за уборкой или другими домашними делами, а, например, за счет общения с друзьями, посещения спа-салонов, просмотра фильмов и т. д.