Правда ли, что яблочный уксус помогает бороться с запахом пота

Интернет полон самых разных лайфхаков и народных способов, призванных сделать жизнь проще, обеспечить комфорт и удобство в любых условиях.

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Многие утверждают, что использование яблочного уксуса местно помогает справиться с проблемой неприятного запаха из-за повышенного потоотделения.

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В Сети можно найти много рекомендаций, в которых описаны плюсы использования примочек или растираний яблочным уксусом для ног или подмышечных впадин. Важно только разводить яблочный уксус в равных пропорциях с водой.

Один из самых эффективных, как пишут в интернете, способов – развести один к одному воду с 5/6% яблочным уксусом, смочить в этом растворе ватный диск и протереть им перед сном стопы и подмышечные впадины, не смывая. Утром смыть теплой водой с мылом, дабы избавиться от специфического запаха уксуса.

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, не вреден ли для кожи такой способ и так ли он эффективен.

Появление пота на коже – это физиологическая реакция организма для выполнения терморегуляторной функции, а также выделительной.

Сам пот не имеет ярко выраженного запаха, запах начинает появляться при размножении патогенной микрофлоры на отдельных участках кожи, подмышечных впадинах, паховой зоне и стопах. Так как здесь с потом выделяется не только вода и соли, а также белковые молекулы и другие вещества, которые являются прекрасной питательной средой для бактерий. Запах появляется при эндокринных нарушениях или заболеваниях ЖКТ. На этот стоит обратить внимание при внезапном и резком его проявлении. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Предпринимаются множественные попытки борьбы с этим неприятным симптомом в домашних условиях. Одним из часто используемых средств является яблочный уксус. Если посмотреть на это с научной точки зрения, то кислая среда неблагоприятно влияет на патогенные грибки и бактерии, а чтобы это средство «работало», необходима регулярность до 5-6 обработок в течении дня. Что может чревато отразиться на состоянии кожи в подмышечных впадинах и вызвать контактный дерматит или аллергические проявления.