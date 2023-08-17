Врач перечислила опасные причины повышенной потливости

Врач-косметолог, дерматовенеролог Александра Шерф рассказала, почему может быть повышенное потоотделение и как с ним бороться. Об этом сообщает Москва 24.

По словам медика, повышенная потливость называется гипергидрозом. Она может являться симптомом опасных заболеваний, среди которых - ожирение, инсулинорезистентность, дисфункция щитовидной железы.

"Если человек замечает за собой такую проблему, необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы исключить патологию со стороны эндокринной системы", - посоветовала врач.

При наличии заболевания человеку назначат лекарственную терапию, которая поможет избавиться от симптома и его причины.