$96.70-0.72105.66-0.91

Врач Шерф перечислила опасные причины повышенной потливости

Врач-косметолог, дерматовенеролог Александра Шерф рассказала, почему может быть повышенное потоотделение и как с ним бороться. Об этом сообщает Москва 24.

Врач перечислила опасные причины повышенной потливости
© РИА Новости

По словам медика, повышенная потливость называется гипергидрозом. Она может являться симптомом опасных заболеваний, среди которых - ожирение, инсулинорезистентность, дисфункция щитовидной железы.

"Если человек замечает за собой такую проблему, необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы исключить патологию со стороны эндокринной системы", - посоветовала врач.

При наличии заболевания человеку назначат лекарственную терапию, которая поможет избавиться от симптома и его причины.

Правда ли, что полезно протирать лицо льдом

Однако у некоторых людей повышенная потливость может быть физиологической особенностью. Как объяснила дерматовенеролог, человек рождается с таким типом потовой секреции из-за более интенсивной работы вегетативной нервной системы. В таком случае можно обратиться к косметологу за инъекциями нейропротеина, который блокирует передачу нервного импульса к потовым железам.

Ранее стоматолог назвала портящие зубы продукты.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости